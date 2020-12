Andelen af positive lyntest falder

Der blev tirsdag foretaget 44.095 lyntest hos fire private udbydere, der har kontrakt med staten. Her var 759 test positive, viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink. Det svarer til, at 1,72 procent af testene var positive. Dermed falder positivprocenten for anden dag i træk i lyntestene. Mandag var 2,80 procent af lyntestene positive.

Fakta Lyntest Her er en oversigt over testresultaterne fra tirsdagens lyntest: Samlet: 44.095.

44.095. Positive: 759.

759. Positivprocent: 1,72. Falck: Test: 28.590.

28.590. Positive: 498.

498. Positivprocent: 1,74.

1,74. Geografi: Testcentre 49 steder i landet.

Testcentre 49 steder i landet. Testtype: Antigentest fra Biosensor og Abbott. SOS International: Test: 5.409.

5.409. Positive: 82.

82. Positivprocent: 1,52.

1,52. Geografi: Syv testcentre i Københavnsområdet, Aalborg, Esbjerg og Aarhus.

Syv testcentre i Københavnsområdet, Aalborg, Esbjerg og Aarhus. Testtype: Antigentest fra BioSynex og SD Biosensor. Copenhagen Medical: Test: 7.969.

7.969. Positive: 162.

162. Positivprocent: 2,03.

2,03. Geografi: To testcentre i København.

To testcentre i København. Testtype: Antigentest fra Biosensor. Carelink: Test: 2.127.

2.127. Positive: 17.

17. Positivprocent: 0,8.

0,8. Geografi: Fem testcentre i Aarhus, Vejle, Svendborg, Randers og Nyborg.

Fem testcentre i Aarhus, Vejle, Svendborg, Randers og Nyborg. Testtype: Antigentest fra BioSynex. Kilder: Selskaberne selv. Vis mere

De 44.095 test er en markant stigning fra mandag, hvor 30.420 test blev foretaget. Alligevel er der en pænt stykke op til de 80.291 lyntest, der blev foretaget den 23. december. Det var det hidtil højeste antal test på et døgn.

Hos Carelink glæder administrerende direktør Brian Rosenberg sig over tirsdagens pressemøde, som havde øjeblikkelig effekt hos firmaets testcentre.

»Fra at have haft testet en person omkring hver 10. minut i vores testcenter i Risskov, stod der pludselig kø helt ude på vejen. Det har vi ikke set i flere dage«, siger han.

På pressemødet gjorde direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum opmærksom på, at der var ledige testtider til både pcr- og lyntest. Han opfordrede derfor til at lade sig teste, så smittekæderne kan blive brudt.

Carelink har fem teststeder fordelt i Jylland. Man testede tirsdag 2127, hvilken var en stigning på omkring 50 procent i forhold til mandag. 17 prøver var positive.

