Kurven skal tage et dramatisk knæk nedad for at undgå katastrofen

Det daglige smittetal skal i løbet af de næste 40 dage bankes et godt stykke ned under 1.000. Det er helt afgørende for at undgå, at den nye, stærkt smitsomme britiske variant af coronavirus vil føre til en eksponentiel stigning i antal smittede i anden halvdel af februar og marts med en voldsom belastning af sygehusene som konsekvens.

Det fremgår af scenarier for spredningen af cluster B117, som Statens Serum Institut (SSI) har lavet og fremlagt for regeringen, der blandt andet på den baggrund skærpede en stribe restriktioner gældende fra onsdag. Forsamlingsforbuddet er sænket fra ti til fem ligesom anbefalingen for, hvor mange vi bør ses med. Vi skal holde to og ikke en meters afstand til andre, hvilket betyder færre mennesker på samme tid i supermarkeder, metro, tog og bus.

Beregningerne fra SSI tager afsæt i, at smittetallet 1. januar var 2.000 på baggrund af 80.000 coronaprøver, og lægger desuden til grund, at den nye variant vil dominere spredningen af coronavirus i Danmark fra midten af februar og frem, fordi den er 50 procent mere smitsom end de varianter af coronavirus, som hidtil har spredt sig. I praksis betyder det, at smittetallet skal mere end halveres.