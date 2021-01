»Hvis ikke smitteopsporingen bliver hurtigere end i dag, kan det være lige meget«

Opsporingen af nære kontakter til de smittede går alt for langsomt til, at den kan bruges til at bryde smittekæderne. Derfor fejler et centralt ben i strategien med at bekæmpe spredningen af covid-19, lyder det fra flere eksperter.

Opsporingen skal forhindre, at de smittedes nære kontakter spreder sygdommen, inden de selv opdager, at de er inficeret. Det kræver ifølge forskerne, at kontakterne går i selvisolation, højst tre døgn efter at den oprindeligt smittede fik symptomer, og helst kun 48 timer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen data for, hvor hurtigt de smittedes nære kontakter isolerer sig. Men ifølge it-iværksætteren Kaare Nørgaard, der arbejder i smitteopsporingen og samtidig forsøger at sælge et bedre system til opsporing til myndighederne, går der som hovedregel meget længere end tre dage.