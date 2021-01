Hvornår bliver livet normalt? Her er fire eksperters bedste bud

Forårssangen ’Kom, maj, du søde, milde’ får i år en helt særlig coronabetydning.

16. maj vil alle dem, samfundet ønsker at beskytte mod alvorlige sygdomsforløb og død forårsaget af covid-19, være færdigvaccinerede. Det viser Sundhedsstyrelsens nye vaccinationskalender.

På det tidspunkt vil begge vaccinestik være givet gratis og frivilligt til alle borgere i særlig risiko for alvorlige covidforløb, ældre over 65 år, plejehjemsbeboere, frontpersonale i sundheds-, ældre og socialsektoren, pårørende til folk i særlig risiko og folk under 65 år, men med øget risiko.

»Store dele af vores samfund vil fungere normalt fra slutningen af maj. Presset på sygehusene vil være væk, studerende kan gå til eksamen, kulturlivet vil være åbent ligesom caféer, barer og restauranter«, siger Thomas Benfield, professor og overlæge i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital.

Det betyder dog ikke, at epidemien er ovre. Folk under 65 år kan fortsat smittes, påpeger fire eksperter, Politiken har talt med. Men det betyder, at dem, samfundet lige nu ved hjælp af hårde restriktioner og et nedlukket samfund forsøger at beskytte, er immune. Selv uden forårets og sommerens komme vil det betyde, at vi dermed kan vende tilbage til et langt mere almindeligt samfund, påpeger de samstemmende.