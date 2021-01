Trods melding om det modsatte er en del ældre på plejehjem endnu ikke blevet vaccineret

De fleste plejehjemsbeboere i Københavns Kommune vil snart kunne få besøg uden at skænke coronavirus en tanke. Men knap hver femte beboer på kommunens plejecentre mangler stadig at få det første af to vaccinestik mod covid-19.

8. januar meddelte Danske Regioner ellers, at man var i mål med første del af vaccineringen af alle landets plejehjemsbeboere, der ønskede en vaccine.

Men noget tyder på, at regionerne var for hurtigt ude, for i Københavns Kommune har 19 procent af de 3.400 plejehjemsbeboere endnu ikke fået første dosis, og i Region Sjælland gælder det 16 procent.

Ifølge Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), skal forklaringen på de manglende 19 procent findes i svingende helbred på selve vaccinationsdagen.

»Tilslutningen blandt vores plejehjemsbeboere er rigtig, rigtig høj, og kun 1-2 procent har helt frabedt sig vaccinen. Men desværre kunne alle borgere ikke vaccineres i første omgang, da de enten var smittet med covid-19, havde anden sygdom eller blev vurderet for dårlige på dagen af den vaccinerende læge«, siger borgmesteren og tilføjer: