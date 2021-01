Smittesporing skal op i gear: Vi bliver ved med at ringe, til du tager telefonen

Vi bliver ved med at ringe, til du tager telefonen. I princippet kan vi finde på at ringe ti gange eller flere. Vi sender også en sms og beder dig ringe os op straks. Vi kan finde på at ringe til andre telefonnumre, der er registreret på din adresse og spørge efter dig. Og når vi får fat på dig, vil vi insistere på, at det er os, der ringer til dine nære kontakter, i stedet for at du selv informerer dem.

Siger du nej til vores ønske, vil vi bruge vores bedste overtalelsesevner til at overbevise dig om at lade os ringe til dem. Men selv om der i visse situationer faktisk er lovhjemmel til det, får du ingen bøde, hvis du ikke vil give os oplysninger om dine nære kontakter. Vi tror nemlig, at folk vil holde op med at samarbejde med os, hvis vi bruger den store hammer.