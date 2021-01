Få danskere er døde kort efter vaccination: Eksperter afviser vaccinen som årsag

13 nordmænd ud af 25.000 er døde kort efter vaccination. Alle skrøbelige, ældre over 80 år og på plejehjem.

I Danmark oplyste Lægemiddelstyrelsen 5. januar, at to ud af mere end 60.000 vaccinerede var døde kort tid efter vaccination, men konstitueret enhedschef for lægemiddelovervågning Tanja Erichsen oplyser, at »det er mindre sandsynligt, at de to dødsfald har en sammenhæng med vaccinen«.

Den ene var en svært lungesyg borger, der var påvirket af psykisk sygdom, modsatte sig behandling af lungerne og døde efter forværring i lungerne. Den anden var meget gammel og i forvejen svækket.