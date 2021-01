Speciallæge: Det er meget usandsynligt, at han er smittet med covid-19 igen

Kan man blive smittet med covid-19 to gange?

Det er et spørgsmål, mange nok stiller sig selv. Særligt efter at coronavirus har gjort sit indtog i den danske VM-håndbold trup, hvor GOG-fløjspilleren Emil Jakobsen fredag blev testet positiv for anden gang – første gang var i november – og derfor er sendt i isolation.

Men infektionsmedicinsk afdelingslæge Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital slår ikke alarm, udover et truet håndboldresultat. Han mener, at det er helt normalt at teste positiv, efter man har været smittet.