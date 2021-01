Eksperter efter markant fald i smitte: Send snart de små børn i skole igen

Den store nedlukning af landet og danskernes isolerede hjemmeliv uden fester og gæster har ført til et så markant fald i smitten, at tiden snart er inde til en langsom, kontrolleret genåbning. Det mener en række eksperter, Politiken har talt med.

»Smitten er nu kommet så langt ned, og også længere ned end selv de mest optimistiske prognoser forudsagde for få uger siden, at vi har et ’råderum’ til at drøfte en genåbning med de yngste skolebørn først«, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, SDU.

Søgaard er medlem af regeringens ekspertgruppe, der i sidste uge afleverede en rapport til regeringen og Folketinget med faglige anbefalinger til rækkefølgen i en kommende genåbning.

»Det vil være en stor lettelse for børneforældrene, børnene selv og for erhvervslivet. Det koster 2,5 procent af det daglige bnp hver dag, svarende til 160-285 millioner kroner dagligt, at holde børnene hjemme. Ingen andre restriktioner skader samfundsøkonomien lige så meget«, siger Jes Søgaard.

Epidemien er på kort tid kommet så meget under kontrol, at risikoen for ’engelske’ tilstande i slutningen af marts nu virker mindre sandsynlig. Antal af nysmittede er på niveau med i midten af oktober. Positivprocenten er ligeledes på niveau med oktober, mens antal nyindlagte svarer til antallet midt i december.