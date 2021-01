Podepind i næseboret: Hurtigtest er langt mere præcise end deres ry

Siden coronaepidemiens start har forskere håbet på en helt central teknologi: den billige, nemme hjemmetest, man kunne tage om morgenen, før man gik på arbejde eller til undervisning på universitetet. Men kritikerne af hurtigtests har ment, at antigentests er alt for usikre og dermed gav falsk tryghed.

Men et nyt studie fra den amerikanske sundhedsstyrelse CDC viser, at en hjemmetest kan være endog rigtig god og fange mere end 90 pct. af folk med symptomer og næsten 80 pct. af dem uden. Det er et opsigtsvækkende resultat, i betragtning af at det er en hjemmetest, hvor du blot skal stikke en podepind nogle få centimeter op i hvert næsebor. Altså en lang mindre invasiv procedure end hidtidige testmetoder.

Det er et resultat, der begejstrer pandemiforsker Lone Simonsen, RUC.

»En følsom hjemmetest til en rimelig pris kunne være en gamechanger for epidemien«, siger hun.

I studiet, der blev publiceret i sidste uge, har forskerne testet hjemmetest-sættet Abbott’s BinaxNow på 3.419 personer i Pima County, Arizona og holdt resultaterne op mod en konventionel pcr-test.