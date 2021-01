Det er uvist, hvilke danskere der får de mest effektive vacciner

Fakta

Hvad betyder 95 procents effekt?

Når man hører, at en vaccine har en effekt på 95 procent, kan man tro, at det betyder, at 5 procent ikke er beskyttet, eller at det beskriver den enkeltes risiko for at blive syg. Det er ikke tilfældet.

Effekttallet erforskellen på, hvor mange af de vaccinerede i de kliniske forsøg, som blev smittet, i forhold til de ikke-vaccinerede.

Pfizer BioNTechs vaccine havde ved forsøg en effektivitet på 95 procent. Tallet er udregnet på baggrund af, at ud af 18.198 forsøgspersoner, der fik to doser vaccine med 3 ugers mellemrum, fik 8 personer covid-19-symptomer en uge efter sidste vaccine. Sammenlignet med 18.325 forsøgspersoner, der fik placebo, hvor 162 personer fik symptomer.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen

