En for hurtig genåbning kan resultere i britiske tilstande på landets hospitaler. Men kan statsministeren modstå presset?

Sjældent har en væsentlig information til nationen været så lidt overraskende, som da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften forlængede samtlige restriktioner helt til udgangen af februar. Dermed fortsætter den hårde nedlukning resten af vinteren, mens coronahåret gror utæmmet.

Eneste formildende omstændighed er, at regeringen i begyndelsen af næste uge vil oplyse, om de mindste børn, før vinteren slutter, kan komme tilbage i skole.

Meget tyder på, at elever i 0.-4. klasse igen snart vil se klassekammeraterne, og landets skolelederne har da også offentligt påpeget, at de blot behøver tre hverdage, så er de klar til igen at slå skoledørene op. Et godt bud er katederundervisning og en mere almindelig hverdag med småbørn fra 8. februar.

Når regeringen forlænger den milliardkroner dyre nedlukning af nationen, skyldes det den fortsatte og stigende trussel fra den mere smitsomme og ifølge nye, foreløbige undersøgelser også potentielt mere dødelige britiske coronavariant B117.

En muteret virus, der har hærget særligt i det sydøstlige England, så hospitalerne er presset til grænsen, og den samlede nation har en overdødelighed, briterne skal tilbage til Anden Verdenskrig for at finde tilsvarende.