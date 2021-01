Analyse: Myndighederne anbefalede ikke den første nedlukning i marts, som Mette Frederiksen har påstået

Hun har sagt det igen og igen, statsminister Mette Frederiksen. Første gang på pressemødet 11. marts sidste år, hvor hun lukkede daginstitutioner, frisører samt restauranter og sendte de fleste offentligt ansatte, skolebørn og studerende hjem: »Det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode«.

Men det passer ikke, fastslår professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen og hans ekspertgruppe i en 598 sider lang og særdeles kritisk rapport, der udkom fredag.

Rapporten kritiserer Mette Frederiksens regering for ikke at oplyse Folketinget tydeligt om, at både nedlukningen og hasteændringen af epidemiloven i marts var i direkte modstrid med – og slet ikke på anbefaling af – myndighederne. Det kom for eksempel aldrig tydeligt frem, at Sundhedsstyrelsen slet ikke ønskede at lukke skoler, institutioner og uddannelser.

Ekspertgruppen har set på mails, dokumenter og notater af forløbet, og det »giver ikke støtte til den formulering«, som statsministeren kom med på pressemødet 11. marts, skriver de.