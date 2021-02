Når Johan, Amalie og Cecilie taler om ensomhed under pandemien, taler de for mange. Måske for en hel generation

»Jeg ved, at jeg er meget privilegeret, men jeg synes, det er så uretfærdigt, at mine muligheder blev taget fra mig«. Sådan fortæller Amalie Gade Lorentzen på 21 år. Hun holdt sabbatår efter gymnasiet, da landet lukkede. Hun er en af tre unge, som i et interview i Politiken giver et unikt indblik i, hvordan det er at være ung og sårbar under coronakrisen. De fortæller om psykiske lidelser, som blusser op, og om ensomhed.

Ifølge ny forskning taler de for mange andre end sig selv. Forskningsprojektet ’Stå sammen ved at holde afstand’ har fået publiceret en artikel i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Regional Health Europe. Resultaterne viser, at nedlukningen påvirker vores psykiske helbred i foruroligende grad – og blandt unge under 30 år har hver fjerde dansker oplevet ensomhed. Studiet følger nedlukningen sidste år og omfatter data fra 200.000 personer fra Danmark, Frankrig, Holland og England. Og ensomheden blandt de unge er markant, forklarer Naja Hulvej Rod, leder af Afdeling for Epidemiologi på Københavns Universitet, som har stået i spidsen for projektet:

»Unge rammes hårdt af restriktionerne, for de rammer det sociale liv, som er vigtigt, når man er ung«, siger hun og peger på, at også hver fjerde af de danskere, der tidligere har været ramt af psykisk sygdom, oplevede ensomhed.

Færre unge var ensomme, da samfundene åbnede igen, eksempelvis var ensomheden blandt unge på 12 procent i efteråret. Naja Hulvej Rod fremhæver, at de fleste unge holder op med at være ensomme, når de igen kan se deres venner. Derfor er det dem, som i forvejen er psykisk sårbare, hun er bekymret for. Hun opfordrer til, at der er mere opmærksomhed på de unges trivsel, når der laves restriktioner og lægges planer for genåbningen.