Sundhedsansatte melder sig syge efter første Astra-stik

Torsdag morgen måtte 11 ansatte, herunder jordemødre og sygeplejerske, på fødeafdelingen på Odense Universitetshospital melde sig syge med feber og influenzasymptomer, efter at de første gang havde modtaget AstraZeneca-vaccinen onsdag.

I alt blev 23 stukket med vaccinen onsdag, og afdelingen måtte derfor tilkalde ekstra vagter.

»Rent organisatorisk er jeg lykkelig for, at vi har spredt vores vacciner over relativt lang tid. Og det skal vi sørge for at gøre fremover, så det ikke påvirker den samlede medarbejderstab«, siger chefjordemoder på OUH Anette Lund Frederiksen.

Samme billede med relativt mange sygemeldinger efter vaccination med Astra-vaccinen gør sig gældende flere steder i landet.

På Rigshospitalets neonatalafdeling (afdelingen for for tidligt fødte børn) meldte 15 ud af 42 vaccinerede medarbejdere sig syge i sidste uge, dagen efter de modtog vaccinen for første gang.