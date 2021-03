Melding fra SSI-direktør giver politikere håb: »Det får mig til at slutte, at nu må vi se at få sat gang i genåbningen«

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum skriver mandag aften på Twitter, at smitten følger et mere gunstigt scenarium end det, der blev lagt til grund for den lille genåbning i starten af marts.

I slutningen af februar indgik regeringen og flere partier en aftale om, at elever i flere regioner kunne vende tilbage til skole.

Her blev der fokuseret på, at SSI’s modeller med den åbning estimerede 870 indlagte midt i april, og at der ikke var plads til mere åbning. Men det er altså gået bedre end ventet.

»Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier vores modellører regnede på«.

»Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april - også langt til dramatisk udvikling i for eksempel Tjekkiet og Estland«, skriver Henrik Ullum på Twitter.

Udmeldingen kommer, efter at genåbningen i februar for de mindste elever og for større elever i visse regioner ikke har betydet, at smitten er steget betydeligt.

Regeringen lagde sidst i februar op til, at større elever i hele landet kan vende tilbage i skole den 15. marts, hvis ikke smitten løb løbsk.

Efter udmeldingen fra Henrik Ullum kan Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, ikke se nogle argumenter imod.

»Grundlaget for, at vi ikke kunne åbne mere tidligere, var jo de 870 indlagte i midten af april. Det må man forstå nu var et lidt for frygtsomt scenarium«.

»Det får mig til at slutte, at nu må vi se at få sat gang i genåbningen. For os handler det om at få alle børn tilbage i skole, åbnet efterskoler og højskoler, og så de liberale erhverv, siger han«.

Også hos Enhedslisten, der normalt er til den forsigtige side, når det kommer til at løbe risici for genåbning, er der støtte til at få flere børn tilbage i skole efter Ullums udmelding.

»Vi følger smitten nøje og positiv udvikling, der giver mulighed for at få børnene tilbage, skal vi selvfølgeligt udnytte. For det er helt afgørende at få mindsket mistrivslen«.

»Jo mere positivt, det ser ud, jo større mulighed er der for at få flere elever tilbage. Og det vil der nok komme en melding om snart«, siger Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund.

ritzau