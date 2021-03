Splittet Europa skaber mistillid til vacciner

Europa står igen dybt splittet, når det gælder håndteringen af pandemien. Denne gang gælder uenigheden, hvor stor risikoen er for, at AstraZenecas vacciner giver bivirkninger, og det risikerer at underminere tilliden til myndighederne og til vaccinen.

Danmark suspenderede torsdag Astra-vaccinen i 14 dage. Det skyldes, at en 60-årig kvinde døde med en blodprop efter at være blevet vaccineret. Dødsfaldet fulgte to lignende hændelser i Østrig, som fik de lokale myndigheder til at suspendere vaccinationen med et bestemt parti af vaccinen.

Østrigs kontor for helbredssikkerhed udtrykte dog torsdag sin klare støtte til at genoptage vaccinationerne. »Baseret på en grundig gennemgang taler intet imod at forsætte med »AstraZenecas vaccine«, lød det som et ekko af andre lande.

Mens Norge og Island fulgte i Danmarks fodspor og suspenderede vaccinen, så ser Sverige heller ingen øget risiko for blodpropper.

»Jeg kan ikke redegøre for, hvordan Danmark og de øvrige lande, der har suspenderet vaccinen, har ræsonneret. Men ud fra et nationalt perspektiv er der intet der tyder på, at der er nogen grund til at stoppe brugen af vaccinen«, sagde enhedschef Veronica Arthurson fra Legemiddelverket.