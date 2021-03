Presset på sygehusene er væk. Men risikovurdering maler et dystert billede

Over hele landet har hospitalerne fået så godt styr på epidemien med corona, at de trin for trin har skruet ned for antallet af senge, der skal stå klar til et eventuelt nyt rykind af covidpatienter. Sideløbende er de i gang med at høvle den pukkel af aflyste operationer væk, som opstod under efterårets og vinterens anden bølge af epidemien. Dette glædelige budskab står i myndighedernes seneste risikovurdering, der udkom i weekenden.

Men i samme papir bliver der malet et mere dystert billede. Til trods for at der kun er indlagt godt 200 patienter med covid-19 på hospitalerne – mindre end en fjerdedel af antallet, da epidemien toppede i starten af januar – så fastholder myndighedernes indsatsgruppe, at Region Hovedstaden skal udstyres med det absolut højeste risikoniveau 5, mens to regioner fastholdes på 4, to regioner sænkes fra 5 til 4, og landet som helhed sænkes fra 5 til 4. I hovedstaden er antal indlagte raslet ned fra 482 i starten af januar til 87 mandag.