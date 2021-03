Departementschef i Sundhedsministeriet om stort arbejdspres: De skal have 2-3 fridage i påsken

Departementschef i Sundhedsministeriet Svend Særkjær har hver fredag morgen et virtuelt kaffemøde med alle medarbejdere i departementet.

Fredag skulle »medarbejderne lige samles op«, efter at Politiken havde sat kritisk fokus på det massive arbejdspres, som stort set alle medarbejdere i langt over et år har været udsat for.

»’Heunickes ministerie er nedsmeltet’ er da ikke den bedste overskrift, vi kunne vågne op til. Min overskrift på mødet i dag (i går, red.) var derfor, at de i et år har leveret et helt ekstraordinært, fantastisk stykke arbejde i en hundredårskrise. Et arbejde, de kan være superstolte af, og som har hjulpet os godt gennem krisen. Men mødet får jo ikke presset til at gå væk. Og vi har på de seneste møder talt om arbejdspresset. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det har været for højt«, siger Svend Særkjær.

Politiken beskrev fredag, hvordan vitale medarbejdere på de øverste ledelsesniveauer er stoppet. Ifølge Svend Særkjær, der begyndte i jobbet 11. januar, skal der ikke lægges for meget i udskiftningerne. Den tidligere departementschef Per Okkels gik på pension, så det var »en relativt naturlig afgang«, mens to afdelingschefer blev »forfremmet« i nye stillinger væk fra ministeriet, mens pressechefen og en tredje afdelingschef nu arbejder i Styrelsen for Patientsikkerhed, så »de er fortsat i koncernen«.

»Det ændrer naturligvis ikke på, at der har været udskiftninger, men ikke vældig mange flere, end der plejer. Departementet er jo typisk ikke et sted, hvor folk er hele livet«, siger Svend Særkjær.