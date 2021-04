Sundhedsstyrelsen inviterer yngre syge borgere ud fra isolationen

I over et år har mange alvorligt syge borgere isoleret sig bag hjemmets fire vægge i frygt for at blive smittet med coronavirussen.

En isolation, der for især de yngre patienter er blevet forlænget med flere uger, efter sundhedsmyndighederne 17. marts ændrede udrulningen af coronavaccinerne.

Her gik myndighederne fra at prioritere sårbare patienter og ældre til kun at prioritere efter alder – blandt andet ved at sløjfe vaccinekøens målgruppe 10, som førhen omfattede patienter ’under 65 år med tilstande, der giver øget risiko’.

Men nu mener Sundhedsstyrelsen, at risikopatienter under 65 år ikke behøver at være så bekymrede endda.