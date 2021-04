Automatisk nedlukning rammer landets svageste børn hårdest

Børn i Ishøj og andre vestegnskommuner bliver hårdt ramt af, at man fremover automatisk lukker skoler ned, når smitten stiger i et lokalområde. Børnene vil miste langt mere læring end børn i resten af landet, og det er især alvorligt, fordi der er tale om områder, hvor der bor mange børn i ressourcesvage familier.

Sådan lyder en advarsel fra eksperter i regeringens referencegruppe, der rådgiver Christiansborg om genåbningen.

»Børn og unge i sociale boligområder og i kommuner, der under hele epidemien har haft et højt smittetryk, kommer nu til at betale prisen ved de automatiske lokale nedlukninger. De straffes for noget, som de ikke nødvendigvis selv har skyld og del i«, siger lektor Lasse Engbo Christensen, lektor på DTU Compute, der foretager de smitteprognoser og beregninger, der medfører nedlukningerne.

Mandag begyndte et nyt automatisk nedlukningssystem, som regeringen har indgået aftale med alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige om som led i genåbningen. Kommunen skal automatisk lukke blandt andet skoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt idræts- og foreningsaktiviteter i mindst en uge, hvis der er konstateret over 200 smittede borgere per 100.000 indbyggere, når der tages højde for antal tests.