Ny forskning: Diabetes 2 kan behandles med simple hjemmeøvelser

I nogles ører vil det formentlig lyde som ren hokuspokus. Men faktisk kan diabetes 2 behandles ved, at man dagligt trykker kortvarigt på udvalgte punkter på kroppen – brystben, arme og fødder. Endda så effektivt, at nogle patienter vil kunne skære ned på den medicin, de ellers behandles med.

Det viser ny dansk forskning foretaget i et samarbejde mellem Herlev Hospital og Københavns Universitet, som for nylig er udgivet i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience.

Den præcise sammenhæng mellem den simple behandling, som patienten uden videre selv kan udføre derhjemme, og effekten på type 2-diabetes er ikke endeligt afdækket. Men ifølge forskerne bag studiet ligger det fast, at nervestimulationen – det er det, patienten foretager sig ved at trykke på de udvalgte punkter – bevirker en sænkning af det generelle stressniveau i kroppen. Og at det er stressreduktionen, der har en positiv indvirkning på sygdommen.