Forskningschef: Det bliver meget, meget svært at skabe tillid til vaccinerne

Der venter myndighederne en kæmpe opgave med at genoprette tilliden til vaccinerne fra Astrazeneca og Johnson & Johnson, mener Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen.

Johnson & Johnson suspenderede tirsdag udrulningen af sin vaccine i Europa, lige inden den skulle til at gå i gang. Det amerikanske center for sygdomskontrol, CDC, havde forinden sat vaccinen på pause for at undersøge sjældne tilfælde af blodpropper, som optræder sammen med et lavt antal blodplader og i nogle tilfælde indre blødninger.

Den samme type symptomer fik 11. marts Danmark til at suspendere brugen af Astrazenecas vaccine, mens en række andre lande har begrænset den til den ældre del af befolkningen. De to vacciner bygger ligesom den russiske Sputnik V på forskellige udgaver af den samme teknologi.

»Det vigtigste er at bevare befolkningens tillid til at lade sig vaccinere. Det er blevet meget, meget svært, især fordi Astrazeneca-vaccinen har været på pause i så lang tid, og fordi Danmark har valgt at gå enegang. Hvis man skal i gang igen, skal det være med argumenter om viden, som ikke var til stede, da pausen blev besluttet«, fremhæver Gunnar Gislason.