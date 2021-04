803 nye smittede - professor er forbløffet over stabilitet

Det seneste døgn er 803 borgere bekræftet smittet med coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De 803 smittetilfælde er fundet i 193.622 PCR-test. Det er de test, hvor man bliver podet i svælget.

Andelen af smittetilfælde i forhold til antallet af prøver svarer til, at 0,41 procent af prøverne har vist et positivt svar.

Det er ifølge Thorkild Sørensen, professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, på niveau med de seneste uger.

»Det er forbløffende stabilt«, siger han.

Siden midten af januar har positivprocenten været under 1,00.

Flere testede giver flere smittede

Ser man alene på, at godt 800 er bekræftet smittet, hører det til i den høje ende set over de seneste uger. Men her er det vigtigt at bide mærke i, at de er fundet i et højt antal udførte test.

» Det er klart, at man finder flere smittede, når man tester tilsvarende flere«, siger Thorkild Sørensen.

Der er også blevet foretaget et vist antal lyntest, som er de test, hvor man bliver podet i næsen.

På grund af tekniske udfordringer på sin hjemmeside har SSI endnu ikke kunnet oplyse, hvor mange lyntest der er foretaget siden tirsdag.

Positive tilfælde fra lyntest indgår ikke i statistikken over smittetilfælde. Det skyldes, at der er usikkerhed med testsvarene.

Man opfordres derfor til at få foretaget en PCR-test, hvis man er testet positiv med lyntest.

På landets hospitaler er der nu 191 personer indlagt med coronavirus. Det er tre færre end tirsdag.

»Det er meget betryggende, at det ikke er højere, og at der ikke er tendens til stigning«, siger Thorkild Sørensen.

41 af de indlagte er på intensiv, og 22 af dem får hjælp af en respirator.

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde. Dermed er i alt 246

5 personer døde under epidemien, mens de har været smittet med virusset.

I det danske vaccinationsprogram er der nu 1.119.575 personer, som har påbegyndt vaccination mod coronavirus. Det vil sige, at de har fået det første af de to vaccinationsstik. Antallet svarer til 19,2 procent af befolkningen.

536.334 personer har fået begge vaccinationsstik og er færdigvaccinerede. Det svarer til 9,2 procent af befolkningen.

Der er onsdag åbnet yderligere op i samfundet, da blandt andet restauranter, barer og værtshuse har fået lov at tage imod kunder igen. Ifølge Thorkild Sørensen kan man aflæse effekten af genåbningen i smittetallene om to ugers tid.

ritzau