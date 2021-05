Ny undersøgelse fastslår: Din risiko for at blive alvorligt syg eller dø af corona er mindre, hvis du er aktiv

Jeg har en tendens til at besvare alle spørgsmål med ’det skal løbes væk’. Som en anden motionsmissionær messer jeg, at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for mindst 35 forskellige sygdomme. Er du alligevel ikke blevet overbevist om motionens velsignelser, kommer her endnu en grund til at bevæge sig:

Mennesker, der er fysisk aktive, har en nedsat risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Det er konklusionen i et stort amerikansk studie, der netop er udgivet i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine. Her har forskerne set nærmere på sygdomsforløbet hos 48.440 amerikanere, der alle har været smittet med coronavirus mellem januar 2020 og oktober 2020.

I undersøgelsen har forskerne haft adgang til et stort datasæt, hvor deltagerne blandt andet har angivet deres generelle aktivitetsniveau mindst tre gange mellem marts 2018 og marts 2020. Deres aktivitetsniveau blev inddelt i tre grupper: Konsekvent inaktivitet: 0–10 minutters fysisk aktivitet om ugen. Nogen aktivitet: 11–149 minutter om ugen. Aktiv: 150+ minutter om ugen; sidstnævnte er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet.