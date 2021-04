Ekspert: Data, der reddede vaccine i USA, bekymrer

Efter at USA’s lægemiddelagentur (FDA) fredag aften besluttede, at udrulningen af ét-stiks-vaccinen fra Johnson & Johnson skal fortsætte for alle aldersgrupper inden for få dage, er spørgsmålet nu, hvad beslutningen kommer til at betyde for Danmarks brug af vaccinen.

Sundhedsstyrelsen vil i løbet af næste uge at komme med en udmelding, som kan afgøre skæbnen for Johnson & Johnson-vaccinen her i landet. Danmark har allerede lagt billet ind på 8,2 millioner doser.

Ifølge Camilla Foged, professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, vil Sundhedsstyrelsens beslutning dels bero på en sammenligning af fordele og ulemper i en dansk kontekst, dels på de amerikanske tal for bivirkningerne.