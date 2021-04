Ny forskning: Knap tre timers motion om ugen kan kurere mænds rejsningsbesvær

Fakta

Sådan kommer du i gang

Start gerne langsomt op med motionen. Tag hensyn til din vægt og fysiske form, så du forebygger træningsskader. Dit mål er at konditionstræne 4 x 40 minutter om ugen.

Alt, hvad der giver en pulsstigning, sved på panden og varme i kroppen kan bruges, f.eks. løb, cykling eller svømning.

Intervaltræning, hvor du f.eks. går lidt og spurter op ad bakken på skift, er helt ideel. Sigt efter, at den højintensive træning varer sammenlagt op imod 10 minutter.

Supplér gerne med styrkeøvelser to gange om ugen. Det øger testosteronniveauet i kroppen, som også kan gavne rejsningsfunktionen.

Det er en god idé at lave knibeøvelser. En velfungerende bækkenbund kan have en gunstig virkning både på rejsningen og evnen til at holde den.

Vær klar over opgaven. Det er ikke let at ændre vaner og måske gå fra at være fysisk inaktiv til at skulle træne 4 gange om ugen. Allier dig evt. med en fysioterapeut eller en træningscoach.

Vær tålmodig. Det tager i gennemsnit 6 måneder at opnå en forbedring.

Selv om du når dit mål og oplever en forbedring af rejsningsfunktionen, kan det anbefales at fortsætte træningen. Ellers kan problemet komme igen.

Andre faktorer, der kan hjælpe: Vægttab ved overvægt, rygestop, mindre alkohol, åben dialog med din partner og professionel rådgivning.

Tal med din læge, hvis du ikke ved, hvorfor du har rejsningsbesvær. Der kan ligge alvorlig sygdom bag.

Kilde: lektor, ph.d. Helle Gerbild, fysioterapeut og master i sexologi

Vis mere