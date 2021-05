Du kan få AstraZenecas vaccine, hvis politikerne vil give dig lov. Privat firma vil trykke stemplet i bund

Der kan etableres en frivillig ordning, hvor borgere i Danmark kan blive vaccineret med AstraZenecas vaccine mod covid-19. I princippet kan modellen også anvendes på andre godkendte vacciner mod covid-19, som ikke er en del af programmet for massevaccination.

Sådan lyder det i et notat fra Sundhedsstyrelsen, som Folketingets sundhedsordførere har fået tilsendt inden et møde mandag eftermiddag om den danske vaccinationsplan.

»Hvis det politisk besluttes at etablere end sådan ordning, kan Sundhedsstyrelsens opstille de faglige rammer og krav som eventuel private aktører skal følge, herunder forhold omkring den lægefaglige ordination med skærpede krav til information. Sundhedsstyrelsen vil også kunne beskrive det informationsgrundlag, der er relevant at bruge for lægen, men dog uden at Sundhedsstyrelsen kan give anbefalinger om de enkelte vacciner«, står der i notatet, som Politiken har læst.

Udmeldingen kommer, efter at Sundhedsstyrelsen gennem de seneste to uger har holdt møder med forskellige parter for at afklare muligheden for at etablere en frivillig ordning for vaccinen, der er blevet taget ud af vaccinationsprogrammet på grund af en lille risiko for en meget alvorlig bivirkning, der ifølge et dansk-norsk registerstudie vil ramme cirka 1 ud af 40.000 vaccinerede, hvoraf 20-40 procent vil dø.