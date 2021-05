Overvejer du at tage en skrottet vaccine? Her er, hvad du skal vide

Ønsker du at lade dig vaccinere med enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson, selv om begge vacciner er taget ud af det officielle vaccinationsprogram, bliver det nu muligt. Det er et flertal i Folketinget nået til enighed om efter et møde mandag.

»Vi har i dag kunnet konstatere bred politisk opbakning til at etablere en model for, at borgere, som aktivt ønsker det, kan blive tilbudt de EMA-godkendte vacciner, som Sundhedsstyrelsen har valgt ikke skal indgå i covid-19-vaccinationsprogrammet«, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.