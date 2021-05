Analyse: Vaccine-tilvalgsordningen hænger i tynd tråd

Den politisk ønskede tilvalgsordning ser ud til at fuse så meget ud, at meget lidt immuniserende væske vil nå unge skuldre fra de to vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler og derfor ikke vil benytte i det statslige massevaccinationsprogram.

Først og fremmest er det tydeligt, at hele sundhedsvæsnet modarbejder ordningen, og lægestanden nu mobiliserer i kampen mod den, der ellers skulle sende de fravalgte vacciner ud til de borgere, der måtte ønske dem. Frem for at vente, til det bliver deres tur i vaccinekøen til de anbefalede mRNA-vacciner fra Pfizer og Moderna.

Da Sundhedsstyrelsen af egen drift og uden nogen form for politisk indblanding i første omgang pauserede, og vi senere som det første land i verden fravalgte vaccinen fra AstraZeneca, gav det nervøse trækninger helt op i Statsministeriet. Nu havde mange pandemimåneder jo handlet om at få fremstillet, afprøvet, godkendt, anskaffet, distribueret og injiceret væsken fra hætteglassene, der kan dæmpe smittespredningen, sikre mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død.