Efter et halvt år ved spisebordet: Det er fint at arbejde hjemme – bare ikke mandag til fredag

Det var helt tilbage i begyndelsen af december, at Anne Lehtonen Due sidste gang cyklede på arbejde fra sit hjem på Frederiksberg. Siden har hun arbejdet hjemme ved spisebordet i stuen. Med et tastatur, hun har taget med hjem fra arbejdet og kasser under den bærbare computer.

»Egentlig er det skræmmende, at der er gået et halvt års tid. Det er alligevel lang tid. Dagene flyder sammen. Tidsfornemmelsen er faktisk røget, jeg ville sige, at vi var i slutningen af februar, hvis jeg skulle gætte«, siger den 42-årige specialkonsulent, som er ansat i Københavns Kommune, hvor hun arbejder med blandt andet udviklingsopgaver og arbejdsmiljø.

Faktisk holdt de et socialt onlinearrangement på arbejdet i foråret, hvor de kunne ’fejre’, at det, weekenderne inklusive, var over 200 dage, at de havde arbejdet hver for sig derhjemme.