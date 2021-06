»Jeg er vred på mine forældre«: Teenagere må godt få stikket, selv om mor og far siger nej

Mange ved ikke, at mindreårige over 15 år selv har ret til at bestemme, hvilke sundhedsbehandlinger de vil have, herunder coronavaccine. Det kræver bedre oplysning, mener organisationer og lektor i jura.