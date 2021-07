Det er aldrig for sent: Gener efter kejsersnit kan trænes og masseres væk

For en del kvinder er det grænseoverskridende at røre ved det cirka 15 cm lange ar, som sidder på tværs af maveskindet et par centimeter over kønsbenet. Men arret har rigtig godt af at blive masseret.

Det kan føles hårdt og stramt under hænderne, men du kan ikke gøre noget forkert. Gør det gerne dagligt. Gå i gang, når arret er helet fuldstændig op – det vil sige 8 uger efter fødslen, hvis du har haft et ukompliceret helingsforløb. Målet er at gøre arrets mange lag så bløde og smidige som muligt.

Det lyder måske mærkeligt, men en del af din heling både fysisk, psykisk og ikke mindst i nervesystemet er i en periode at stryge hænderne over hele kroppen dagligt.