Vacciner beskytter dårligere mod Delta, men har god effekt mod alvorlig sygdom

Mandag kom en dårlig og en god vaccinenyhed fra det israelske sundhedsministerium i forhold til menneskehedens nye virusmodstander – Delta-varianten. Det tyder nemlig på, at Pfizer-vaccinerne virker mindrebeskyttende mod, at en vaccineret person kan blive smittet og få covid-19. Til gengæld tyder det på, at vaccinerne fortsat beskytter godt mod alvorlig sygdom, så den vaccinerede – men smittede – undgår at komme på hospitalet og i værste fald dø.

Det viser data fra det israelske sundhedsministerium, som medier verden rundt har viderebragt.