Delta er slem. Hvis du ikke er vaccineret

Også unge mennesker uden vaccination kan blive alvorligt syge af den dominerende deltavariant, som ifølge Statens Serum Institut giver en tre gange øget risiko for at blive indlagt. Afdelingschef Tyra Grove Krause tør ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt at tage mundbindet frem igen.