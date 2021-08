Professor: En historie om drabet på Osama bin Laden hænger sammen med skepsis over for vaccine i Vollsmose

Skepsis mod vaccination er udbredt i Vollsmose, hvor 40 procent af de inviterede stadig ikke har bestilt tid. Professor og overlæge Morten Sodemann fortæller her, at modstanden mod vaccination mod covid-19 bygger på mistillid til de officielle, danske informationer. Nogle er overbevist om, at covid-vaccinen skader evnen til at få børn, mens andre tror, at borgere i Danmark får de dårligste vacciner. Lokale forbilleder kan overbevise skeptikere, siger Sodemann.