Ufrivilligt barnløse jubler over ny forskning

Mellem 2015 og 2019 var Camilla Hjorth Tang Thomsen gravid ikke færre end 11 gange. De første 10 fostre mistede hun og ægtefællen Lasse Hjorth. Den 11. blev til sønnen Luis, som nu glad stavrer rundt på endnu lidt usikre ben i familiens hjem på Amager.

Et af parrets bittesmå aborterede fostre blev det første, som to danske professorer undersøgte i et nyt banebrydende studie. Det skal kortlægge, hvor stor en andel af spontane aborter der skyldes fejl hos fostret, og hvor stor en andel der må tilskrives andre faktorer – for eksempel et overaktivt immunforsvar hos moderen, som viste sig at være tilfældet for parret på Amager.