Sygeplejersker fortsætter protester

Sygeplejersker på Herlev Hospital har mandag morgen nedlagt arbejdet for en time. Det oplyser Rasmus Christian Post, som er en af de sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet.

»Formålet er at vise regeringen, at vi er sure og vrede over et regeringsindgreb, som ikke løser problemerne. Vi har et sundhedsvæsen, der bløder«, siger han og tilføjer:

»Vi har svært ved at rekruttere og fastholde kolleger. Vi mangler hænder nu, og vi kommer til at mangle over 6.000 sygeplejersker over de næste år«.

Arbejdsnedlæggelserne kommer som reaktion på et regeringsindgreb, der afsluttede en strejke på 10 uger fra sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne havde afvist den overenskomst, der var blevet aftalt på det offentlige område.

Burde have handlet om mere end løn

Rasmus Christian Post, der til dagligt er anæstesisygeplejerske på Herlev Hospital, mener, at den debat, der udsprang af strejken udviklede sig til udelukkende at handle om sygeplejerskernes løn. Lønnen er ifølge Rasmus Christian Post urimelig, men det er underbemandingen og de travle arbejdsvilkår, der giver mest næring til frustrationerne, forklarer han.

»Der er ingen tvivl om, at de arbejdsvilkår, som vi bydes, og de kolleger, som der mangler, det fylder allermest. Men vores løn er heller ikke fair i forhold til det ansvar og de kompetencer, vi står med«.

De fortsatte arbejdsnedlæggelser har påkaldt sig vrede fra sygeplejerskernes arbejdsgiver, regionerne. Danske Regioner klagede i sidste uge til Arbejdsretten. Her blev arbejdsnedlæggelserne erklæret i strid med overenskomsten på området. Sygeplejerskerne blev påbudt at gå på arbejde igen og ophøre med at nedlægge arbejdet.

Der blev ikke taget stilling til om de sygeplejersker, som nedlægger arbejdet, skal pålægges en bod – altså betale – for deres manglende arbejde. Når sygeplejersker nedlægger arbejdet i strid med deres overenskomst, kan de pålægges en bod på 56 kroner i timen. Arbejdsretten kan hæve boden til 86 kroner i timen, hvis arbejdsnedlæggelserne ikke ophører.

ritzau