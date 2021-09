Psykiater: »Det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal stå her og være nødt til at udøve den her tvang«

På daglig basis føler læger rundtomkring på landets psykiatriske afdelinger, at de bryder lægeløftet om at anvende deres kundskaber med flid og omhu, fortæller overlæge Lene Høgh, som er næstformand i psykiaternes faglige selskab Dansk Psykiatrisk Selskab.

Udsagnet er et nødråb fra alle landets psykiatere, som gang på gang må se sig nødsaget til at anvende tvang over for patienter, selv om situationen kunne være undgået, hvis blot der havde været personale nok til at gribe ind på det rette tidspunkt, før en given konflikt udviklede sig.