Smittede vil fremover kun have gyldigt coronapas i et halvt år

Regeringen vil genindføre krav om fremvisning af coronapas på blandt andet restauranter, natklubber og diskoteker. For at få et gyldigt coronapas skal man som tidligere have en negativ test, være vaccineret eller have været smittet.

Der er lagt op til ændringer for tidligere smittede, så coronapasset fremover kun vil være gyldigt seks måneder efter den positive prøve. Det har hidtil været 12 måneder.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag aften. Derudover er der lagt op til, at kun børn under 15 år vil være fritaget for at skulle fremvise coronapas. Det var tidligere 16 år.

Coronapasset bliver ud over restauranter og natklubber indført en række andre steder.

Det gælder blandt andet større arrangementer, hvis der er mere end 200 deltagere indendørs og 2000 udendørs. Det kan være koncerter eller fodboldkampe. Hvis man er vaccineret gælder coronapasset 14 dage efter første stik med en vaccine.

Andet stik skal tages senest 42 dage senere for fortsat at være gyldigt. En vaccination vil give et gyldigt coronapas 12 måneder efter færdigvaccination.

En negativ test giver gyldigt coronapas, hvis den er taget inden for 72 eller 96 timer for henholdsvis kviktest og PCR-test.

ritzau