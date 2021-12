To ud af tre indlagte er vaccinerede. Det smuttede for Søren Brostrøm på pressemøde

Inden vi går videre, så lad os indlede, ligesom statsminister Mette Frederiksen og cheferne fra samtlige sundhedsmyndigheder både starter og slutter deres pressemøder: Vaccinerne virker mod infektioner med covid-19.

Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, var på tirsdagens pressemøde i gang med en længere remse om, hvor meget beskyttelse vaccinerne giver, og hvor vigtigt det er at lade sig vaccinere. På det pressemøde stod det for første gang klart, at det er umuligt at bremse omikronvarianten, som i reagensglasforsøg viser nedsat følsomhed over for vaccinerne.