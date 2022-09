A4-papiret har fået vokseværk, men skuffelsen er udbredt over regeringens oplæg til psykiatriplan

Folketingets psykiatriordførere er stærkt utilfredse med, at regeringen ikke sætter beløb på, hvad der kræves af investeringer for at få psykiatrien på fode. Hvordan skal vi så forhandle, spørger de.