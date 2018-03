Forskere finder mikroplast i 242 ud af 259 flasker med kildevand Danskerne drikker flaskevand som aldrig før. Nu viser en test, at der er mikroplast i mere end 90 procent af kildevand fra flaske.

Forbrugerne rundt om i verden risikerer at støde på mikroplast, uanset om de drikker vand fra hanen eller vælger at købe deres det på flaske.

Det viser flere undersøgelser fra non-profit organisationen Orb Media i New York, som sidste år afslørede mikroplast i drikkevandet i lande som USA, Indien, Uganda, Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

Men det hjælper ikke at ty til vand på flaske, slår en helt ny test fast. Forskere ved State University of New York at Fredonia har undersøgt vandet i 259 kildevandsflasker fra 11 forskellige mærker for Orb Media. Mærkerne er velkendte og omfatter blandt andet San Pellegrino (Nestle), Dasani (Coca-Cola), Evian og Aqua (Danone).

I 242 af flaskerne fandt forskerne spor af mikroplast i vandet, og der var i gennemsnit ti plastpartikler på størrelse med et hårstrå per liter vand. Du kan se testrapporten (på engelsk).

De nye tal fra Orb Media kommer på et tidspunkt, hvor danskernes forbrug af vand på flaske aldrig har været større.

Tal fra European Federation of Bottled Water (EFBW) viser, at danskerne årligt køber 119,9 mio. liter flaskevand. Det svarer til 21 liter per indbygger. Ifølge rapporten Bottled Water in Denmark af Euromonitor International fra februar 2017 er salget af vand på flaske i Danmark steget 10 procent på fem år.

Vi kender ikke effekten af mikroplast

Testen handler ikke om at pege fingre af enkelte firmaer, siger kemiprofessor Cherri Mason til BBC News.

»Testen viser bare, at plastik er alle vegne, det gennemtrænger samfundet, og det er trængt igennem i vores vand, et produkt, som dækker et af vores mest basale behov«, siger Cherri Mason, som er den hovedansvarlige forsker bag testen.

Forskere frygter, at mikroplasten kan skade menneskers organer, ligesom man er begyndt at opdage, at plast skader dyr. En anden frygt er, at skadelige kemiske stoffer følger med plastik ind i kroppen. Men vi ved det ikke endnu. Plastikfibrene kan blandt andet stamme fra bildæk, stoffibre og nedbrudte dele af plastikaffald som plastikposer eller andet, som ender i naturen.

Plastikken i flaskerne kunne for det meste ikke ses med det blotte øje, men forskerne puttede et farvestof i vandet. Det gjorde det muligt at se og optælle mikroplasten i et infrarødt mikroskop.

Ud over de større stykker mikroplast indeholdt flaskevandet også endnu mindre partikler, som forskerne også mistænker for at være mikroplastik.

Firmaer som Nestle og Gerolsteiner har erkendt overfor nyhedsstationen CBC, at der er fundet mikroplast i deres flaskevand, men mener, at der er tale om mindre fund, end forskerne lægger op til. Danone siger til britiske BBC, at forskernes metode er uklar.

De nyeste fund af mikroplastik har fået Verdenssundhedsorganisationen WHO til at gå ind i problemet med mikroplast, fortæller den britiske avis The Guardian. WHO vil gennemføre en undersøgelse af, hvordan mikroplast påvirker menneskers sundhed.

Dansk drikkevand bliver undersøgt

I Danmark fik Orb medias undersøgelse af postevand sidste år konsekvenser. Flere organisationer fik skyts til at presse ekstra på for at få det danske drikkevand undersøgt for mikroplast.

Og i februar i år meldte Miljøstyrelsen ud, at dansk drikkevand nu bliver undersøgt for mikroplast med en ny metode udviklet af Aarhus Universitet. I pilotprojektet af tre 50 liters prøver, blev der kun fundet en enkelt mikroplastfiber i en enkelt af prøverne.