Pølsehorn fra en frysedisk er blevet populære i madpakker. Men der er meget stor forskel på kvaliteten. Politikens testdommere kan »næsten blive omvendt« af et par stykker, mens andre er så ringe, at børn næppe vil spise dem.

FOR ABONNENTER

Han lægger ansigtet i folder, der signalerer: Den går nok ikke. For selv om man kan få børn til mange ting, bare der vanker et pølsehorn, kan man ikke få dem til at spise selve pølsehornet. I hvert fald ikke det her. Er han ret sikker på.