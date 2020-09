Test af termokrus: Drop engangskopper, og nyd din kaffe i et termokrus - de fleste holder godt på varmen

Det er hans arbejde at gå lange ture. Walk & talk hedder det, når to mennesker ikke bare går en tur, mens også taler eller måske ligefrem holder møde undervejs. Niels Moestrup gør begge dele, for han er såkaldt walk & talk-coach. Han coacher folk, mens han går tur med dem. Desuden arrangerer han længere Camino-vandreture. Så er der en, der kender til at nappe en kaffe med på gåturen eller en kop suppe med på vandreturen, så er det ham. Derfor er han også den ene dommer i Politikens test af termokrus.

»Et termokrus skal være solidt, slagfast, kunne tåle at tabes fra godt en meters højde, uden at låget flækker. Det skal – naturligvis – holde tæt og holde temperaturen fornuftigt. Så skal det være mindst lige så bredt for neden som foroven, så det står rimeligt sikkert. Og så skal det være enkelt at åbne«, remser han op.

Hans meddommer supplerer med andre parametre for et godt termokrus.