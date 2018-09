David Lim, Houston, september 2017

»Da vandet strømmede ind, forsøgte jeg at feje det væk. Det lyder måske vanvittigt, men det hele var så kaotisk, så uvirkeligt. Jeg huskede min barndom i Filippinerne, når monsoonen kom, hvordan jeg og mine bedsteforældre tog en kost og fejede regnvandet ud af huset. Men det her var anderledes. Vandet blev ved med at komme. Det var steget til op over stikkontakterne, da det gik op for mig, at det var for farligt, og at vi blev nødt til at forlade vores hjem. Klokken var 7 om morgenen lørdag. Jeg havde været oppe hele natten og set vejrudsigten på tv. Jeg pakkede det vigtigste: batterier, mad, vand og lommelygter. Men på det tidspunkt stod vandet så højt og var så sort, at jeg ikke kunne se, hvad jeg forsøgte at redde. Jeg havde mine fotoalbum i garagen; de eneste minder fra dengang, min familie flyttede fra Manila til Canada, da jeg var 5 år, og halvdelen af dem var allerede fuldstændig ødelagt. Min kone, mine to børn på 12 og 9 og jeg bor nu i en umøbleret lejelejlighed i byen. Vi har lejet den for et år, fordi jeg ved, at vi ikke kan vende hjem i den nærmeste fremtid. Nu koncentrerer vi os om at gøre børnene klar til skole og sørge for, at de får en normal hverdag«.