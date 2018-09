Adam Fergusons prisbelønnede billeder blev først bragt i avisen New York Times. Her har flere af pigerne også fortalt om omstændighederne omkring deres selvmordsbombemission.

Flere af dem havde overvejet at gå til et øde sted og udløse bomben. En mødte tilfældigvis sin onkel og kunne få ham til forsigtigt, forsigtigt at tage bæltet af. En anden havde overbevist en gammel mand, om at hun var uskyldig - efter at de havde råbt til hinanden et stykke tid på afstand. I flere tilfælde kom hjælpen fra soldater, som pigerne opsøgte for at overgive sig, og som de på nervepirrende vis fik overtalt til at sænke skydevåbnene og prøve at befri dem for bomben i stedet.

En talsmand for militæret har til New York Times sagt, at piger, der overdrager deres bomber, bliver hyldet af det officielle Nigeria. Men det var ikke tilfældet for nogen af de piger, som Adam Ferguson fotograferede, fortalte de: Da de havde overgivet sig, blev de fængslet, nogle af dem i månedsvis, mens myndighederne forsøgte at finde ud af, om de var loyale over for Boko Haram.

Nogle af pigerne græd, mens de genkaldte sig detaljerne fra dagen, fortæller avisen. Andre virkede trodsige og stolte over at have nægtet at udføre den opgave, de blev tvunget ud i. Mange af beretningerne blev fortalt med lyse, spinkle stemmer, der understregede pigernes unge alder.