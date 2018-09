»Der er gange, hvor jeg har tænkt, om hun var FOR fuld til, at jeg kunne publicere et billede af hende«

Deborahs bil, 2016. »Jeg har ikke kørt med min mor, siden jeg var 14 år«, fortæller Melissa Spitz. »Da besluttede jeg mig for selv at lære at køre, så jeg kunne køre hende hjem fra den bar, der lå i vores indkøbscenter. Jeg kan huske, at hun engang kørte mig i skole … eller prøvede på det efter at have taget en masse medicin. Hun slingrede fra bane til bane, og hun huggede bremserne i og gassede op på må og få. Jeg kom for sent, fordi hun først kørte mig over til min gamle skole, som jeg var gået ud af. Hun skreg og råbte ad mig, da jeg fortalte hende, at det ikke var dér. Da vi endelig nåede frem, parkerede hun og faldt i søvn på førersædet. Billedet her er fra sidst, jeg var hjemme på besøg. Jeg tabte min mobil, da jeg kørte hendes bil og prøvede at få fat i den fra bagsædet. Det var det syn, der mødte mig«. Foto: Melissa Spitz