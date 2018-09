Hold børnene indenfor. Flyt bilen langt væk. Regn med en blodtud og et par trykkede ribben:  Her spiller man verdens længste og mest sindssyge fodboldkamp

Altså, mord er ikke tilladt. Men det er - stort set - også den eneste regel, der er i det, der er blevet kaldt verdens største, længste og mest sindssyge fodboldkamp.

Royal Shrovetide spilles i den engelske by Ashbourne over to dage. Flere hundrede, nogle gange tusinde spillere er med på banen, der strækker sig over hele byen.

Kampen varer 16 timer. Og nej, det er ikke lige til at se det, men der ER to hold: The Up’ards er alle dem, der er født nord for den grågrønne flod, der dovent slynger sig gennem Ashbourne - og the Down’ards, ja det er så rosset mod syd.

Allerede om formiddagen begynder byen at tage sine forholdsregler. Små børn holdes indenfor. Butikker lukker; en del polstrer deres facader. Og man er decideret dum, hvis man parkerer sin bil i en af byens centrale gader.

For pludselig er alle generationer ude på brostenene for at kæmpe om magten, æren og bolden. Og de lægger samtlige kilo bag. Der skubbes, vrides, mases og bulldozes. Ansigter trykkes flade, trøjer hives ud af facon, øjenbryn hæver. ’

Der skubbes, vrides, mases og bulldozes. Ansigter trykkes flade, trøjer hives ud af facon, øjenbryn hæver

'Fodbold’ er med andre ord lidt af en underdrivelse – det er en hel bys kroppe … mandlige, fortrinsvis … der arbejder på at få bolden til at bevæge sig fremad. 'Målene' er to mandshøje sten, som står placeret i hver sin ende af byen med knap fem kilometers afstand, og som bolden skal hamres ind i tre gange.

Hvor længe Shrovetide er blevet spillet i Ashbourne, er der lidt uenighed om, men decideret ’royal’ blev begivenheden i 1928, da den daværende prins af Wales gav bolden op til kamp og åbnede spillet. Han endte i øvrigt med en blodtud.

Matchen på billedet ovenfor sluttede uafgjort 1-1. Men nogen vandt alligevel ... nemlig fotografen Oliver Scarff, som fik en førstepris i World Press Photo 2018.

Oliver Scarff vandt i sportskategorien.

Se samtlige 45 fotografier, der tog priser i årets konkurrence her:

Vi skal advare om, at der er stærke motiver blandt billederne.

Vinderne i kategorien 'Generelle nyheder', enkeltbilleder:

1. PRIS: Ligene af flygtede rohingyaer er lagt frem og tildækket, efter at den båd, de forsøgte at flygte fra Myanmar i, er kæntret cirka 8 kilometer ud for kysten i Bangladesh. Omkring 100 mennesker var om bord. 17 overlevede. I september 2017, hvor billedet er taget, var ikke færre end 430.000 rohingyaer flygtet fra delstaten Rakhine i Myanmar, heraf mere end 240.000 børn. De ankommer stærkt traumatiserede, underernærede og med kvæstelser efter at have gået i dagevis for at komme i sikkerhed. Mange af dem har været vidne til vold og mistet familiemedlemmer. Foto: Patrick Brown, Panos Pictures

2. PRIS: Uenig i dommen. John Thompson får et kram i St. Anthony Village i Minnesota, USA, hvor han netop har talt ved en mindehøjtidelighed for sin nære ven. Højtideligheden fandt sted to dage efter, at en politibetjent blev frifundet for alle anklager i forbindelse med et skyderi af en anden Minnesota-borger. Foto: Richard Tsong-Taatarii, Star Tribune

3. PRIS: En gruppe rohingyaer ved den interimistiske Leda-lejr ved Cox’s Bazar i Bangladesh ser til, mens huse står i brand på den anden side af grænsen til Myanmar. Foto: Md Masfiqur Akhtar Sohan, NurPhoto Agency

Vinderne i kategorien 'Generelle nyheder', billedserier:

1. PRIS: Billedserien ‘The Battle for Mosul’. Irakiske specialstyrker ved den brændende bil fra en af IS’ selvmordsbombere, som havde held til at nå helt frem til deres linjer i Andalus-kvarteret i Mosul, et af de områder i byens østlige del, der blev befriet som det sidste. I slutningen af januar, efter mere end tre måneders kampe, blev det østlige Mosul erklæret fuldt befriet fra IS, og militsen forberedte sig på at indtage sin sidste skanse i byens vestlige del. Foto: Ivor Prickett for The New York Times

2. PRIS: Billedserien ’Rohingya Refugees Flee into Bangladesh to Escape Ethnic Cleansing’. Myanmars hærs udrensninger af landets muslimske rohingyaer fik flere hundrede tusinde mennesker til at flygte ind i Bangladesh til fods eller i både. Mange døde undervejs. I Bangladesh blev flygtningene installeret i interimistiske lejre. Foto: Kevin Frayer, Getty Images

3. PRIS: Billedserien: ’Lives in Limbo’. Afghanske drenge sover i en forladt togvogn ved Beograds hovedbanegård. Tusindvis af flygtninge, der forsøgte at komme ind i EU, strandede i landet, da den såkaldte Balkanrute blev lukket. Mange af dem tilbragte den iskolde serbiske vinter i forfaldne pakhuse bag Beograds hovedbanegård. Foto: Francesco Pistilli

Vinderne i kategorien 'Aktuelle temaer', enkeltbilleder:

1. PRIS: Presset kystlinje i Lagos. En båd med udlændinge fra Lagos Marina styres gennem kanalerne i Makoko-kvarteret – et gammelt fiskerleje, som er vokset til en enorm uformel lejr – ved bredden af Lagos Lagoon i Lagos, Nigeria. Foto: Jesco Denzel

2. PRIS: Mere end en kvinde. Doktor Suporn Watanyusakul viser patienten Olivia Thomas hendes nye vagina efter en kønsskifteoperation på et hospital i Chonburi ved Bangkok i Thailand. Foto: Giulio Di Sturco

3. PRIS: Nordkorea. Tilskuerne på Kim il-Sung Stadion venter på startskuddet til Pyongyang Maraton, mens en official er posteret ved udgangen. Foto: Roger Turesson, Dagens Nyheter

Vinderne i kategorien 'Aktuelle temaer', billedserier:

1. PRIS: Billedserien ’Banned Beauty’. Veronica, 28, masserer sin tiårige datter, Michelles, bryst, mens hendes andre børn ser til. Veronica begyndte at ’stryge’ Michelles bryster, syv måneder før dette billede blev taget. Hendes ældre datter, som ikke er med på billedet, ville ikke have sine bryster ’strøget’ og blev gravid som 14-årig. Skikken med at udføre 'breast ironing' på piger mellem 8 og 12 år i Cameroun skyldes en overbevisning om, at det vil forsinke den alder, hvor pigerne bliver kønsmodne og kan forebygge voldtægter eller seksuelle tilnærmelser. Foto: Heba Khamis

2. PRIS: Billedserien ‘Feeding China’. Hurtigt stigende indkomster i Kina har ændret kinesernes kostvaner og skabt større efterspørgsel efter kød, mejeriprodukter og forarbejdede fødevarer. Et netværk af bure til opdræt af søpølser deler pladsen i havnen i Yantai med skibsværftet CIMC Raffles, som bygger boreplatforme til udvinding af olie til havs. En søpølse er næsten tre år om at blive stor nok til at blive høstet, men den skal ikke fodres. Spredt mellem havdambrugets bure ses små fiskerhuse og en stribe restauranter på husbåde. Foto: George Steinmetz for National Geographic

3. PRIS: Billedserien ’White Rage, USA’. Forskellige grader af vrede i tre amerikanske delstater, registreret på en rejse i ugerne efter den højreradikale demonstration i Charlottesville, Virginia. Tommy Kinder poserer med sit gevær i sit hjem i Fort Creek, West Virginia. Han er patriot og stolt af sit land, men han frygter, at USA er ved at blive ødelagt af arbejdsløshed og stoffer. Foto: Esben Rasmussen, VG

Vinderne i kategorien 'Sport', enkeltbilleder:

1. PRIS: Medlemmer af de konkurrerende hold The Up’ards og The Down’ards kæmper om bolden til den historiske, årlige Royal Shrovetide Football Match i Ashbourne i Derbyshire i England. Foto: Oliver Scarff, Agence France-Presse

2. PRIS: En kogende klynge. Rugbyholdene The British and Irish Lions og Maori All Blacks i clinch under en kamp på Rotorua International Stadium i Rotorua i New Zealand. Foto: Stephen McCarthy, SportsFile

3. PRIS: Løbere i Marathon de Sables, et såkaldt 'sand-maraton' i Sahara-ørkenen i Marokko, 9. april 2017. Foto: Erik Sampers

Vinderne i kategorien 'Sport', billedserier:

1. PRIS: Billedserien 'Kid Jockeys’. Børne-jockeyer i alderen 5 til 10 år rider uden saddel, i bare fødder og med meget lidt beskyttelsesudstyr på små heste ved de traditionelle Maen Jaran-hestevæddeløb på øen Sumbawa i Indonesien. Foto: Alain Schroeder, Reporters

2. PRIS: Billedserien ‘Peace Football Club’. Den revolutionære guerillabevægelse FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) er, efter at have lagt våbnene oven på 50 års kampe i Colombia, ved at omdanne sig til et nyt politisk parti og deltager i professionelle fodboldklubber, der består af ofre for konflikter samt tidligere oprørere. Foto: Juan D. Arredondo

3. PRIS: Billedserien ‘The Boys and the Bulls’. Selv om tyrefægtningens popularitet er dalende, træner unge drenge stadig på den lokale tyrefægterskole i Almería i Spanien tre gange om ugen - og når de ikke er i arenaen, fortsætter de ude på gaden. Foto: Nikolai Linares

Vinderne i kategorien 'Natur', enkeltbilleder:

1. PRIS: Dumpster Diver. En hvidhovedet ørn gør sig til gode med kødrester i et supermarkeds affaldscontainer i Dutch Harbor i Alaska, USA. Bestanden af hvidhovedet ørn i Dutch Harbor er langt større, end naturgrundlaget tillader. Flere hundrede ørne kan kun overleve de lange vintre ved at æde affald fra mennesker og den lokale fiskeindustri. Foto: Corey Arnold

2. PRIS: Klippespringeren er en pingvinart, som lever op til sit navn, når den færdes langs den forrevne kyst på Marion Island i den sydafrikanske del af Antarktis, i Det Indiske Ocean. Foto: Thomas P. Peschak

3. PRIS: En flyvefisk svømmer under overfladen i Golfstrømmen sent på natten ud for Palm Beach i Florida, USA. Foto: Michael Patrick O’Neill

Vinderne i kategorien 'Natur', billedserier:

1. PRIS: Billedserien ‘Warriors Who Once Feared Elephants Now Protect Them’. Forældreløse elefantunger bliver plejet, så de kan sendes tilbage i den fri natur, på Reteti Elephant Sanctuary i det nordlige Kenya, der drives af lokalsamfundet. Foto: Ami Vitale for National Geographic

2. PRIS: Billedserien 'Sacred No More'. I de senere år er den japanske makak, bedre kendt som sneaben, blevet vant til at leve blandt mennesker. I byerne bliver makaker tæmmet og dresseret til underholdningsbranchen. Efter middagen på en beværtning kan gæsterne se makakerne gøre kunster på en interimistisk scene ved hjælp af udvalgte rekvisitter, blandt andet hjemmelavede masker af papmaché – Donald Trump-masken er turisternes favorit. Foto: Jasper Doest

3. PRIS: Billedserien ‘Galapagos: Rocking the Cradle’. Fire store havstrømme mødes ved Galápagos-øerne og giver de rette betingelser for et usædvanligt og mangfoldigt dyreliv. Foto: Thomas P. Peschak for National Geographic

Vinderne i kategorien 'Mennesker', enkeltbilleder:

1. PRIS: Djeneta (til højre) har været sengeliggende og fuldstændig apatisk i to et halvt år, og hendes søster Ibadeta i seks måneder, i Horndal i Sverige. De har 'uppgivenhetssyndrom' (modløshedssyndrom), en lidelse, som kun menes at eksistere blandt flygtninge i Sverige. Foto: Magnus Wennman, Aftonbladet

2. PRIS: Manal, 11 år og offer for et eksploderende missil i Kirkuk i Irak, bærer maske i mange timer om dagen for at beskytte ansigtet efter omfattende plastikkirurgi på Al-Mowasah-hospitalet i Amman i Jordan. Foto: Alessio Mamo, Redux Pictures

3. PRIS: To brødre bor i en traditionel yaodong, hule,, der er hugget ind i en bjergskråning i Huangtu-plateauet i midten af Kina. De jordbeklædte vægge har gode isoleringsegenskaber, og derfor kan beboerne overleve de kolde vintre. Foto: Li Huaifeng

Vinderne i kategorien 'Mennesker', billedserier:

1. PRIS: Billedserien hedder 'Boko Haram Strapped Suicide Bombs to Them. Somehow These Teenage Girls Survived’. Det er portrætter af piger, der har været kidnappet af Boko Haram i Nigeria. Pigerne fik spændt sprængstoffer fast på kroppen og ordre om at sprænge sig selv i luften i områder med mange mennesker, men det lykkedes dem at flygte og finde hjælp i stedet for at detonere bomberne. Foto: Adam Ferguson for The New York Times

2. PRIS: Billedserien ‘Finding Freedom in the Water’. På Zanzibar-øerne har man altid afholdt piger fra at lære at svømme. Et lokalt projekt giver kvinder og børn mulighed for at få lektioner iført heldækkende svømmedragter, så de kan gå i vandet uden at gå på kompromis med deres kulturelle eller religiøse overbevisning. Foto: Anna Boyiazis

3. PRIS: Billedserien ’Girls’. Sexarbejdere fotograferet i deres hjem i Sankt Petersborg i Rusland. Foto: Tatiana Vinogradova

Vinderne i kategorien 'Miljø', enkeltbilleder:

1. PRIS: Venter på friheden. Et ungt hvidt næsehorn venter, bedøvet og med bind for øjnene, på at blive sluppet fri i Okavango-deltaet i Botswana. Det er blevet overflyttet til området fra Sydafrika for at beskytte det mod snigskytter. Foto: Neil Aldridge

2. PRIS: Musene angriber! En ung gråhovedet albatros på Marion Island i den sydafrikanske del af Antarktis er såret, efter at den er blevet bidt af en invasiv art af mus, som er begyndt at angribe nyudklækkede og unge albatrosser. Foto: Thomas P. Peschak

3. PRIS: Fortid. Et historisk foto af en afrikansk pingvinkoloni taget i slutningen af 1890’erne udgør en voldsom kontrast til den stærkt reducerede population samme sted, på Halifax Island i Namibia. Kolonien talte engang mere end 100.000 pingviner. Foto: Thomas P. Peschak

Vinderne i kategorien 'Miljø', billedserier:

1. PRIS: Billedserien ’Wasteland’. Mennesket producerer mere affald end nogensinde. Billedserien undersøger, hvordan systemer til affaldshåndtering i Jakarta, Tokyo, Lagos, New York, São Paulo og Amsterdam slipper mere eller mindre hensigtsmæssigt fra opgaven. Her bærer en mand på en enorm pakke plastflasker på en losseplads i Lagos, hvor der hver dag modtages 3.000-5.000 ton affald. Der arbejder cirka 5.000 klunsere på lossepladsen, hvor mange af dem også bor. Overraskende nok lugter Lagos’ lossepladser mindre end lossepladser andre steder i verden. Foto: Kadir van Lohuizen, NOOR Images

2. PRIS: Billedserien ‘Hunger Solutions’. Det ligner en billedmanipulation, men fotoet er taget i et af verdens største drivhuse, i Holland. Drivhuset giver optimale vækstbetingelser for salat og andre former for bladgrøntsager. På gartneriet er afkastet af salat cirka 10 gange så stort som et traditionelt udendørs brug, og brugen af kemikalier kan nedsættes med 97 procent. Foto: Luca Locatelli for National Geographic

3. PRIS: Billedserien ’Amazon, Paradise Threatened’. Fældningen af Amazonskoven faldt efter rekordårene 1995 og 2004, men tog fart igen i 2016. En rest af den vidtstrakte Amazonskov står tilbage midt i opdyrkede marker ved Tapajos-floden, cirka tyve kilometer syd for Santarem. Det meste af landskabet, hvor træerne engang voksede tæt, er helt bart. Foto: Daniel Beltrá

Vinderne i kategorien 'Nyhedsspot', enkeltbilleder:

1. PRIS: Der går ild på en 28 årig-mand under voldsomme sammenstød med urobetjente i forbindelse med en demonstration mod præsident Nicolás Maduro i Caracas i Venezuela. Foto: Ronaldo Schemidt, Agence France-Presse

2. PRIS: Folk kastes op i luften, da en bil pløjer sig ind i en moddemonstration mod højreradikale demonstrationer i Charlottesville i Virginia, USA. Foto: Ryan M. Kelly, The Daily Progress

3. PRIS: En soldat fra de irakiske specialstyrker kort efter, at han har skudt og dræbt en formodet selvmordsbomber under tilbagerobringen af storbyen Mosul. Foto: Goran Tomasevic, Reuters

Vinderne i kategorien 'Nyhedsspot', billedserier:

1. PRIS: Billedserien ’Massacre in Las Vegas’. 58 mennesker blev dræbt og mere end 500 såret, da Stephen Paddock åbnede ild mod mere end 20.000 koncertgængere ved Route 91 Harvest Country Music Festival, Mandalay Bay Resort and Casino i Las Vegas i Nevada, USA. Foto: David Becker, Getty Images

2. PRIS: Billedserien ’An Attack in the Heart of London’. De umiddelbare følger af et angreb i marts 2017 det centrale London. Forbipasserende tilser et offer, der ligger på fortovet efter at være blevet påkørt på Westminster Bridge i London. Fem blev dræbt og adskillige flere kvæstet. Foto: Toby Melville, Reuters

3. PRIS: Billedserien ’Demonstrator Cathes Fire’. Der går ild i José Victor Salazar Balza, 28, da benzintanken på en af politiets motorcykler eksploderer under en demonstration i Caracas mod Venezuelas præsident Nicolás Maduro. Foto: Juan Barreto, Agence France-Presse.

Vinderne i kategorien 'Langvarige projekter':

1. PRIS: Billedserien: ’Ich bin Waldviertel’. Hannah og Alena er to søstre, som bor i den lille landsby Merkenbrechts i Waldviertel, et isoleret område på landet mellem Wien og Tjekkiet. Historien dokumenterer en række sommerdage i Østrig i takt med, at pigerne vokser op. Foto: Carla Kogelman

2. PRIS: Billedserien ’Omo Change’. Området omkring Omodalen i Etiopien er et ekstremt skrøbeligt naturområde, hvor der bor cirka 200.000 mennesker af mange forskellige etniske grupper. Området er under hastig forandring som følge af opførelsen af Gibe III-dæmningen, der har alvorlige miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser. Foto: Fausto Podavini

3. PRIS: Billedserien ’Latidoamerica’. Efter år med socialt kaos, narkotikahandel og korruption har mange latinamerikanere besluttet sig for at protestere over de problemer, der plager deres lande. Fotoprojektet beskriver ofrenes frygt, vrede og magtesløshed i en dagligdag præget af kriminelle bander, mord og tyverier, og de beskæftiger sig også med et nyere fænomen, nemlig narkotikaturismen i lande som Colombia. Foto: Javier Arcenillas, Luz