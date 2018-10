Katastrofen i Indonesien: Ofrene fotograferes - og begraves Det er nødvendigt at begrave de døde så hurtigt som muligt. .

Dødstallet efter jordskælvet og den efterfølgende tsunami på den indonesiske ø Sulawesi har nu ifølge Reuters på 844. Og i den hårdest ramte by Palu med over 300.000 indbyggere er man gået i gang med at begrave ofrene i en massegrav, som måler cirka 10 gange 100 meter.